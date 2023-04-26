Марфа Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Оносов Иов Андреев
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно