Марфа Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Оносов Ларион Дмитриев

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Оносов Иов Андреев

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Оносов Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Оносов Дмитрий Епифанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Дмитрий Епифанов

Смерть
Неизвестно
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