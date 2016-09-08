Поздний Виктор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти08.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
Военная служба
С 1959 по 1960
Луцк, Волинська область
Бракосочетание
09.10.1965
Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1966
Мать ребёнка: Поздняя Людмила Михайловна
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1970
Сын: Поздний Михаил Викторович
Мать ребёнка: Поздняя Людмила Михайловна
Бракосочетание
29.03.1977
Развод
01.04.1982
Место жительства
1995
Переехал со второй женой в деревню Мыленки. Изначально планировали переехать в Белоруссию в Городок., но им отказало правительство.
Смерть
08.09.2016
Болезнь