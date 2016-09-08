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Поздний Виктор Гаврилович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

08.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: Поздний Гавриил Максимович

Мать: Поздняя Пелагея Корнеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
С 1959 по 1960
Луцк, Волинська область
Бракосочетание
09.10.1965

Жена: Поздняя Людмила Михайловна

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Сын: Поздний Роман Викторович

Мать ребёнка: Поздняя Людмила Михайловна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1970

Сын: Поздний Михаил Викторович

Мать ребёнка: Поздняя Людмила Михайловна

Бракосочетание
29.03.1977

Жена: Поздняя Надежда Алимпиевна

Вал, Ногликский, Сахалинская область
Развод
01.04.1982

Жена: Поздняя Людмила Михайловна

Вал, Ногликский, Сахалинская область
Место жительства
1995
Мыленки, Невельский муниципальный район, Псковская область
Переехал со второй женой в деревню Мыленки. Изначально планировали переехать в Белоруссию в Городок., но им отказало правительство.
Смерть
08.09.2016
Мыленки, Невельский муниципальный район, Псковская область
Болезнь
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