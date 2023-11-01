Криль Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Образование
До 1863
Ларинская гимназия.
Рождение ребёнка
Между 15.08.1872 и 26.11.1873
Дочь: Богданович Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Криль Софья Никитична
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Криль Софья Никитична
Смерть
1908