Криль Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриль Александр Александрович

Криль Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
До 1863
Ларинская гимназия.
Рождение ребёнка
Между 15.08.1872 и 26.11.1873

Дочь: Богданович Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Криль Софья Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криль Софья Никитична

Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close