Поляков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Поляков Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1675

Сын: Поляков Федот Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мценский уезд, Орловская губерния, Российская Империя (Россия)
Смерть
Неизвестно
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