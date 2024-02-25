Статейкина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Статейкин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
02.07.1954
Дочь: Статейкина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно