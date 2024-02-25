Статейкина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкина Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Статейкин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
02.07.1954

Дочь: Статейкина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Статейкин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Статейкин Павел Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статейкин Павел Елисеевич

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