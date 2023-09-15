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Лодыгин Петр Аверьянович

Место рождения

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1931

Дочь: Лодыгина Анна Петровна

Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодыгина Мария Петровна

Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна

Смерть
?.02.1942
Погиб на войне
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