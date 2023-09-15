Лодыгин Петр Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1931
Дочь: Лодыгина Анна Петровна
Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодыгина Мария Петровна
Мать ребёнка: Старостина Прасковья Дмитриевна
Смерть
?.02.1942
Погиб на войне