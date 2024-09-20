Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: Анисья Евстифеевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Иванович, 15 лет. Мать Анисья, 43 года, сестра Марфа, 18 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1725 и 1729
Жена: Марина Ивановна
Смерть
После 1729