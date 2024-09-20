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Василий Иванович

Место рождения

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

До 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: Анисья Евстифеевна

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Грехневка. Василий Иванович, 15 лет. Мать Анисья, 43 года, сестра Марфа, 18 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1725 и 1729

Жена: Марина Ивановна

Смерть
После 1729
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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