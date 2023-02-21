Гирин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гирин Филипп

Мать: Гирина ?

Смерть
1958
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