Воробьева Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2013

Отец: не указан

Мать: Воробьева Анна Михайловна

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