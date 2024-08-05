Васса Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Мартемьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Наумович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Степанида Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Наумович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Тимофей Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Наумович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Наумович
Смерть
Неизвестно