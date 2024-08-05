Васса Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Мартемьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Наумович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Степанида Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Наумович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Тимофей Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Наумович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Наумович

Смерть
Неизвестно

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