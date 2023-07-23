Благодарный Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодарный Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1999

Дочь: Мостовая Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мухтарова Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухтарова Людмила Константиновна