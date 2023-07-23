Благодарный Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1999
Дочь: Мостовая Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мухтарова Людмила Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухтарова Людмила Константиновна