Гаранина (???) Анисья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Федотова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1878
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1881
Дочь: Стефания Федоровна
Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1887
Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1889
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно