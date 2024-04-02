Гаранина (???) Анисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (???) Анисья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Федотова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1878

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1881

Дочь: Стефания Федоровна

Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Гаранин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Гаранин Федор Иванович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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