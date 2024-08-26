Попова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Кирик Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Попова) Наталья Кириковна
Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Попова) Анна Кириковна
Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Завьялова (Попова) Акилина Кириковна
Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович
Смерть
Неизвестно