Попова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Кирик Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Попова) Наталья Кириковна

Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович

Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Попова) Анна Кириковна

Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович

Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Тимофей Кирикович

Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович

Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Савва Кирикович

Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович

Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Завьялова (Попова) Акилина Кириковна

Отец ребёнка: Попов Кирик Иванович

Камешник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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