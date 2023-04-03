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Захар Исаков

Место рождения

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Исак Кондратьев

Мать: Парасковья Степанова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Анна Степанова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Парасковья Захарова

Мать ребёнка: Анна Степанова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Захарова

Мать ребёнка: Анна Степанова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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