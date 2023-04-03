Захар Исаков
Место рожденияд. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Исак Кондратьев
Мать: Парасковья Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Анна Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Парасковья Захарова
Мать ребёнка: Анна Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Захарова
Мать ребёнка: Анна Степанова
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно