Висковатова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1930
Сын: Висковатов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Висковатов Михаил Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
19.07.1943
Военная награда
?.07.1943
Медаль за оборону Ленинграда 3-16917 Стройармеец УВПС 134 ФУОС 1 Документ находится в: ЦАМО Фонд: 30001Опись: 2Дело: 23
Смерть
Около 1961