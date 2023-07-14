Висковатова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висковатова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Висковатов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Висковатов Михаил Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Призыв на военную службу
19.07.1943
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Военная награда
?.07.1943
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Медаль за оборону Ленинграда 3-16917 Стройармеец УВПС 134 ФУОС 1 Документ находится в: ЦАМО Фонд: 30001Опись: 2Дело: 23
Смерть
Около 1961
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область