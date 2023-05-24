Шеломова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно