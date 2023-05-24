Шеломова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шеломов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Шеломов Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно