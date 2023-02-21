Лелюк Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1984
Дочь: Киселёва Ксения Петровна
Мать ребёнка: Лелюк Татьяна Николаевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Лелюк Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лелюк Татьяна Николаевна