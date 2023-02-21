Лелюк Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛелюк Петр

Лелюк Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1984

Дочь: Киселёва Ксения Петровна

Мать ребёнка: Лелюк Татьяна Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Лелюк Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лелюк Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close