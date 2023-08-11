Арайс Алдынь Анцович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арайс Алдынь Анцович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1971

Дочь: Арайс Инга Алдоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Николаевна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Никогда не работала, маргиналка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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