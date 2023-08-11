Арайс Алдынь Анцович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1971
Дочь: Арайс Инга Алдоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Николаевна
Светлый, Светловский, Калининградская область
Никогда не работала, маргиналка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно