Соловьев Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Соловьева Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Акулина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Московская область
Московская область