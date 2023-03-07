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Соловьев Павел Иванович

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Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Соловьев Иван Константинович

Мать: Момзырева Матрёна Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Акулина Тимофеевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Акулина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Московская область
Московская область
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