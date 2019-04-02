Коромыслова (Каменских) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коромыслова (Каменских) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1955

Дата смерти

02.04.2019 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1955

Отец: Каменских Николай Петрович

Мать: Коменских (Костарева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коромыслов Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Коромыслов Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вопилова (Крячкина) Любовь Иванова

Отец ребёнка: Крячкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крячкина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Крячкин Иван Петрович

Смерть
02.04.2019 ст.

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