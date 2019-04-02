Коромыслова (Каменских) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1955
Дата смерти02.04.2019 ст.
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коромыслов Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Коромыслов Леонид Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вопилова (Крячкина) Любовь Иванова
Отец ребёнка: Крячкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крячкина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Крячкин Иван Петрович
Смерть
02.04.2019 ст.