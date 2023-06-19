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Костюченкова Светлана Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1981

Дочь: Костюченкова Юлия Петровна

Отец ребёнка: Костюченков Петр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.06.1984

Дочь: Костюченкова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Костюченков Петр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков Петр Андреевич