Костюченкова Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1981
Дочь: Костюченкова Юлия Петровна
Отец ребёнка: Костюченков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1984
Дочь: Костюченкова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Костюченков Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно