Салтыков Ульян (Ульянко) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Ульян (Ульянко) Осипов

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Место рождения

поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Салтыков Осип (Оска) Абрамов

Мать: не указана

поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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