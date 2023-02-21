Короткий Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткая Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткая Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Федот
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Лаврентий
Мать ребёнка: не указана