Суворкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворкина Евдокия

Рождение ребёнка
14.09.1927

Дочь: Шатаева Валериана Ивановна

Мать ребёнка: Суворкина Евдокия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Житель блокадного Ленинграда
Смерть
Неизвестно

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