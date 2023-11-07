Суворкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворкина Евдокия
Рождение ребёнка
14.09.1927
Дочь: Шатаева Валериана Ивановна
Мать ребёнка: Суворкина Евдокия
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Житель блокадного Ленинграда
Смерть
Неизвестно