Елисеев Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987

Отец: Елисеев Юрий Иванович

Мать: Елисеева Райля Насимовна

Рождение ребёнка
13.02.2014

Сын: Елисеев Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Ксения Александровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.2017

Сын: Елисеев Святослав Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Ксения Александровна

Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Ксения Александровна

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