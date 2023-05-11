Елисеев Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987
Отец: Елисеев Юрий Иванович
Мать: Елисеева Райля Насимовна
Рождение ребёнка
13.02.2014
Сын: Елисеев Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Ксения Александровна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.2017
Сын: Елисеев Святослав Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Ксения Александровна
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно