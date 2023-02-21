Тимофей Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти27.01.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Давид Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Улина Тимофеева
Мать ребёнка: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
03.08.1790
Сын: Антоний Тимофеев
Мать ребёнка: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
29.06.1792
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Евдотия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Миронова
Смерть
27.01.1823