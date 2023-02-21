Тимофей Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Давидов

Тимофей Давидов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

27.01.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Давид Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Улина Тимофеева

Мать ребёнка: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
03.08.1790

Сын: Антоний Тимофеев

Мать ребёнка: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
29.06.1792

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Евдотия Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Миронова

Смерть
27.01.1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close