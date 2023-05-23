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(Феопемптова) Александра Амвросьевна
(Феопемптова) Александра Амвросьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Феопемптов Амвросий Семенович
1834 г.р.
Мать
Феопентова (Михачева) Февронья Михайловна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Феопемптов Амвросий Семенович
Мать:
Феопентова Февронья Михайловна
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