(Феопемптова) Александра Амвросьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феопемптова) Александра Амвросьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феопемптов Амвросий Семенович

Мать: Феопентова Февронья Михайловна