Корота Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корота Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965

Отец: Корота Николай Иванович

Мать: Корота Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.2000

Сын: Корота Нико Эрикович

Отец ребёнка: Подхинейченко Эрик Леонидович

Рождение ребёнка
17.12.2004

Дочь: Корота Эка Эриковна

Отец ребёнка: Подхинейченко Эрик Леонидович

Рождение ребёнка
30.11.?

Сын: Корота Гия Кобаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подхинейченко Эрик Леонидович

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