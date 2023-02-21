Корота Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965
Отец: Корота Николай Иванович
Мать: Корота Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.2000
Сын: Корота Нико Эрикович
Отец ребёнка: Подхинейченко Эрик Леонидович
Рождение ребёнка
17.12.2004
Дочь: Корота Эка Эриковна
Отец ребёнка: Подхинейченко Эрик Леонидович
Рождение ребёнка
30.11.?
Сын: Корота Гия Кобаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно