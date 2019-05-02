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Будко Владимир Сергеевич

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Место рождения

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

16.04.1963

Дата смерти

02.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963

Отец: Будко Сергей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.08.1986

Дочь: Воробьева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Будко Алевтина Анатольевна

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.07.1989

Сын: Будко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Будко Алевтина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будко Алевтина Анатольевна

Смерть
02.05.2019
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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