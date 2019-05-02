Будко Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1963
Дата смерти02.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963
Отец: Будко Сергей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1986
Дочь: Воробьева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Будко Алевтина Анатольевна
Рождение ребёнка
08.07.1989
Сын: Будко Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Будко Алевтина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2019