Пышкин Борис Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышкин Борис Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

1967 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941

Отец: Пышкин Фёдор

Мать: Пышкина Ульяна

Рождение ребёнка
12.09.1967

Сын: Пышкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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