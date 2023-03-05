Пышкин Борис Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941
Отец: Пышкин Фёдор
Мать: Пышкина Ульяна
Рождение ребёнка
12.09.1967
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно