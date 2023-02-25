Головаш Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головаш Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Головаш Елена Яколевна

Мать ребёнка: Чабанова-Головаш Галина Павловна

с.Хорошее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головаш Валерий Яколевич

Мать ребёнка: Чабанова-Головаш Галина Павловна

с.Хорошее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головаш Ольга Яколевна

Мать ребёнка: Чабанова-Головаш Галина Павловна

с.Хорошее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чабанова-Головаш Галина Павловна

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