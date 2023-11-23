Дарья Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иоаннова

Дарья Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иоанн Иосафов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Иоанн Петров

Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Михаил Петров

Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотемский Петр Петров

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сотемская) Мария Петрова

Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Сотемская) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.