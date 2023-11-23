Дарья Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иоанн Иосафов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сотемская) Мария Петрова
Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Сотемская) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Сотемский Петр Петров
Смерть
Неизвестно