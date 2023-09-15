Лику Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Лику Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Лику Анастасия Дмитриева
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-17,зап.-33
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лику Анастасия Дмитриева
Смерть
Неизвестно