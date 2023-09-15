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Лику Федор Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Лику Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Лику Анастасия Дмитриева

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-17,зап.-33
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лику Анастасия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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