Немальцев Степан Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немальцев Петр Ильич
Мать: Немальцева Александра
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Немальцева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Немальцева Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: На войне