Немальцев Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немальцев Степан Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немальцев Петр Ильич

Мать: Немальцева Александра

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Немальцева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Немальцева Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немальцева Анна Сергеевна

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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