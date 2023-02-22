Венгеровский Янкиль Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенгеровский Янкиль Самуилович

Венгеровский Янкиль Самуилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958

Отец: Венгеровский Самуил Яковлевич

Мать: Венгеровская Хая Моисеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close