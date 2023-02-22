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Венгеровский Янкиль Самуилович
Венгеровский Янкиль Самуилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1958
Пол
Мужской
Отец
Венгеровский Самуил Яковлевич
Мать
Венгеровская (Шварц) Хая Моисеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1958
Отец:
Венгеровский Самуил Яковлевич
Мать:
Венгеровская Хая Моисеевна
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