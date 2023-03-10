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Афимья Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

12.12.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Наталья Данилова

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.12.1866
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 809 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1866
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