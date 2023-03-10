Афимья Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти12.12.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Наталья Данилова
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.12.1866
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 809 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1866