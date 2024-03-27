Чурикова Анна Максимовна
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Степанов Максим
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова Мария Феоктисовна
Отец ребёнка: Чуриков Феоктист Гурьянович
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния