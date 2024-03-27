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Чурикова Анна Максимовна

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Степанов Максим

Мать: не указана

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова Мария Феоктисовна

Отец ребёнка: Чуриков Феоктист Гурьянович

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
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