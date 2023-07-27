Головин Егор Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1979
Дочь: Пузикова Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Головина Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Головина Галина Николаевна