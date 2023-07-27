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Головин Егор Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1979

Дочь: Пузикова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Головина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Головина Галина Николаевна