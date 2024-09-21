Денисов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Карпова
Рождение ребёнка
27.01.1861 ст.
Дочь: Денисова Анна Васильева
Мать ребёнка: Афимья Карпова
Ф.1550.Оп.1.Д.25. стр.609об. Села Каллистово Г.Макарова Крестьянин Василий Денисов и законная жена его Афимья Карпова. 29.01 61г. Того же села воспреемники Николай Памфилов и Акилина Степанова
Смерть
Неизвестно