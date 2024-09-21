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Денисов Василий

Место рождения

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Карпова

Рождение ребёнка
27.01.1861 ст.

Дочь: Денисова Анна Васильева

Мать ребёнка: Афимья Карпова

Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.1550.Оп.1.Д.25. стр.609об. Села Каллистово Г.Макарова Крестьянин Василий Денисов и законная жена его Афимья Карпова. 29.01 61г. Того же села воспреемники Николай Памфилов и Акилина Степанова
Смерть
Неизвестно

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