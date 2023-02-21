Обухов Яков Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Яков Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Обухов Нефед Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Обухов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Обухов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Аввакум Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
01.03.1762

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Обухов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Обухов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Евдокия Саввовна

Смерть
Неизвестно
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