Берестова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1668 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Берестов Иван Трифонов

Отец ребёнка: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Авдотья Трифанова

Отец ребёнка: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев

поч. что было займище Кароулова, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. что было займище Кароулова, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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