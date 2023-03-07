Берестова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Отец ребёнка: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Авдотья Трифанова
Отец ребёнка: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев
поч. что было займище Кароулова, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. что было займище Кароулова, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710