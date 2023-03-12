Сайкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1894 ст.
Сын: Сайкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Сайкина Александра Игнатьевна
Покровская церковь, запись №-195м
Рождение ребёнка
16.05.1897 ст.
Сын: Сайкин Константин Александрович
Мать ребёнка: Сайкина Александра Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно