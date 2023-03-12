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Сайкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1894 ст.

Сын: Сайкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Сайкина Александра Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-195м
Рождение ребёнка
16.05.1897 ст.

Сын: Сайкин Константин Александрович

Мать ребёнка: Сайкина Александра Игнатьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайкина Александра Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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