Бурьянова (Самойлова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурьянова (Самойлова) Ефросинья

Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.01.1889

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1889

Отец: Самойлов Антон

Мать: Самойлова Агафья

Бракосочетание
1910

Муж: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бурьянов Всеволод

Отец ребёнка: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
сельская учительница, впоследствии врач
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close