Бурьянова (Самойлова) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения13.01.1889
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1889
Отец: Самойлов Антон
Мать: Самойлова Агафья
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бурьянов Всеволод
Отец ребёнка: Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
сельская учительница, впоследствии врач
Смерть
1965