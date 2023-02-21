Колокольникова Алина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольникова Алина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.2010

Дочь: Колокольникова Эмилия Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.2017

Дочь: Колокольникова Адель Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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