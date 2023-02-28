Васюкова (Удавихина) Феодосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюкова (Удавихина) Феодосия Александровна

Васюкова (Удавихина) Феодосия Александровна

avatar

Место рождения

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.07.1907

Муж: Васюков Иосиф Михеевич

д. Ниж.Налимова
по 21 году. свидетели по жениху сводный брат Иван Михеевич Васюков и по невесте петр семенович данилин д. пустовалова https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21621#83 через 2 недели 17 авг. 1907 се... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1908

Сын: Николай

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Рождение ребёнка
28.04.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
д. БАБУШКИНА
Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Васюкова Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Васюков Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Васюкова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#18 Крестная Меланья Александровна Удавихина
Рождение ребёнка
29.06.1916

Дочь: Васюкова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#95
Рождение ребёнка
13.11.1917

Сын: Васюков Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
крестный алексей федорович удавихин https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#163 свид о рожд 977666 от 4 сент 1974г.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close