Васюкова (Удавихина) Феодосия Александровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1907
д. Ниж.Налимова
по 21 году. свидетели по жениху сводный брат Иван Михеевич Васюков и по невесте петр семенович данилин д. пустовалова https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21621#83 через 2 недели 17 авг. 1907 се... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1908
Сын: Николай
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
Рождение ребёнка
28.04.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
д. БАБУШКИНА
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Васюкова Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
Рождение ребёнка
01.04.1913
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Васюкова Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#18 Крестная Меланья Александровна Удавихина
Рождение ребёнка
29.06.1916
Дочь: Васюкова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#95
Рождение ребёнка
13.11.1917
Сын: Васюков Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Васюков Иосиф Михеевич
крестный алексей федорович удавихин https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#163 свид о рожд 977666 от 4 сент 1974г.
Смерть
Неизвестно