Чернопятов Роман Жук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернопятов Роман Жук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопятов (Жуков) Семен Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопятов Истома Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопятов Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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