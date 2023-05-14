Шурыгин Алексей Александрович
Место рожденияНижегородская область Спасский район,село Тубанаевка
Дата рожденияС 11.08.1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 11.08.1938
Отец: Шурыгин Александр
Мать: Шурыгина Прасковья
Нижегородская область Спасский район,село Тубанаевка
Рождение ребёнка
30.04.1962
Дочь: Шурыгина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1969
Дочь: Шурыгина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Шурыгина Мария Яковлевна
Дзержинск Горьковской области