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Шурыгин Алексей Александрович

Место рождения

Нижегородская область Спасский район,село Тубанаевка

Дата рождения

С 11.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 11.08.1938

Отец: Шурыгин Александр

Мать: Шурыгина Прасковья

Нижегородская область Спасский район,село Тубанаевка
Рождение ребёнка
30.04.1962

Дочь: Шурыгина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1969

Дочь: Шурыгина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Шурыгина Мария Яковлевна

Дзержинск Горьковской области