Черноземова Илари Николаевна
Место рожденияВологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Николай Александров
Мать: не указана
Вологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Черноземов Александр Евгениевич
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Черноземов Николай Евгениевич
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Лидия Евгениевна
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1904
Сын: Черноземов Антоний Евгениевич
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Екатерина Евгениевна
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Александра Евгениевна
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Евгениевна
Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно