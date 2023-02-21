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Черноземова Илари Николаевна

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Место рождения

Вологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Николай Александров

Мать: не указана

Вологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Черноземов Александр Евгениевич

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Черноземов Николай Евгениевич

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Лидия Евгениевна

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепрьская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Черноземов Антоний Евгениевич

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Екатерина Евгениевна

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Александра Евгениевна

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Евгениевна

Отец ребёнка: Черноземов Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноземов Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
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