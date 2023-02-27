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(Закаблукова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Закаблуков Иван

Мать: Марина

Смерть
Неизвестно
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