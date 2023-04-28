Иванов Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Никита Васильевич

Место рождения

Маслово, Гнездовская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

До 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Гнездовская волость, Старицкий уезд
Поручитель
14.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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